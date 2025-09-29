Per la Global Sumud Flotilla diplomazie e governo al lavoro con il coinvolgimento della chiesa | le ore decisive della missione
Le 42 barche sono a quattro giorni di navigazione dalla Striscia: i possibili attacchi di Israele, la preoccupazione di Crosetto, le richieste degli attivisti e il ruolo di Zuppi e Pizzaballa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Fino a Gaza. Flotilla sfida Israele, diplomazie al lavoro per ridurre l'impatto - Il governo italiano manda un'altra nave della Marina, ma il lavorio per una mediazione (sbarco a Cipro e aiuti consegnati al patriarcato di Gerusalemme)
Global Sumud Flotilla: Obiettivo resta Gaza. Israele non userà "forza letale", ma i "rischi sono elevatissimi" - Israele usa parole durissime contro gli attivisti che a bordo della Global Sumund Flotilla intendono arrivare a Gaza per portare aiuti umanitari.