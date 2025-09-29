Per la Global Sumud Flotilla diplomazie e governo al lavoro con il coinvolgimento della Chiesa | L' arrivo a Gaza è previsto giovedì
Le 42 barche sono a tre giorni di navigazione dalla Striscia: i possibili attacchi di Israele, la preoccupazione di Crosetto, le richieste degli attivisti e il ruolo di Zuppi e Pizzaballa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla è salpata verso le acque di Gaza tra mille polemiche e appelli al rientro: 52 imbarcazioni con un equipaggio formato da 44 nazionalità diverse con due obiettivi: portare aiuti umanitari nella Striscia e rompere l'assedio che Israele impo
La Global Sumud Guerrilla di Hamas procede verso Gaza. Gli arditi Pd-5ss-MVS restano a bordo. Dei viveri bufala non parla più nessuno. La Global Sumud Flotilla perde pezzi. Il fotoreporter e le ragioni dell'abbandono: «Si rischia il bagno di sangue, non son
Fino a Gaza. Flotilla sfida Israele, diplomazie al lavoro per ridurre l'impatto - Il governo italiano manda un'altra nave della Marina, ma il lavorio per una mediazione (sbarco a Cipro e aiuti consegnati al patriarcato di Gerusalemme) ... Scrive huffingtonpost.it
Global Sumud Flotilla: Obiettivo resta Gaza. Israele non userà "forza letale", ma i "rischi sono elevatissimi" - Israele usa parole durissime contro gli attivisti che a bordo della Global Sumund Flotilla intendono arrivare a Gaza per portare aiuti umanitari. Riporta tg.la7.it