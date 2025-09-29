per la finale femminile della rugby world cup 2025 kate middleton ha pubblicato una foto con cappello da cow girl e tiara leggi su amicait

Non è riuscita a essere presente per fare il tifo di persona. Sabato 27 settembre, però, Kate Middleton non ha fatto mancare il suo sostegno alla nazionale inglese femminile per la finale della Rugby World Cup 2025. Un match attesissimo che ha visto trionfare le Red Roses contro il Canada. E chissà che non sia stato proprio il messaggio inviato dalla principessa del Galles a portare fortuna alle giocatrici. Kate in versione cow-girl per la finale di rugby femminile. Kate Middleton non è solo una grande appassionata di rugby. È anche la madrina della Rugby Football Union (RFU). Ed è in queste vesti che sabato scorso, inaspettatamente, ha pubblicato su Instagram un messaggio di buon augurio per la Nazionale femminile di rugby, impegnata la sera, contro il Canada, nella finale del torneo internazionale. 🔗 Leggi su Amica.it

