Per la Festa dei Nonni vaccinazioni gratuite all' Asl | ecco quali

Il 2 ottobre si celebra la Festa dei nonni, fai un dono speciale a te e ai tuoi cari: regalati la prevenzione. In occasione della ricorrenza, Igiene e sanità pubblica dell’Ausl di Piacenza promuove un Open day vaccinale gratuito rivolto a tutti i cittadini nati tra il 1952 e il 1959.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

