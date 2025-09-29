Per la Festa dei Nonni vaccinazioni gratuite all' Asl | ecco quali
Il 2 ottobre si celebra la Festa dei nonni, fai un dono speciale a te e ai tuoi cari: regalati la prevenzione. In occasione della ricorrenza, Igiene e sanità pubblica dell’Ausl di Piacenza promuove un Open day vaccinale gratuito rivolto a tutti i cittadini nati tra il 1952 e il 1959.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: festa - nonni
Residenza Margherita, festa speciale per i nonni
La Festa dei nonni alla Favorita: con i nipoti alla scoperta del parco
Festa dei nonni: si ride con "Morti da ridere"
Manca poco alla festa del Nonni e quest'anno abbiamo creato un angelo speciale, apposta per loro! Scopri l'angelo Anna e preparati a festeggiare insieme a chi ti aiuta a crescere con amore: https://www.thun.com/it_it/living/icone/angelo.html - facebook.com Vai su Facebook
Festa dei nonni 2024 mercoledì 2 ottobre: apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia - 30, in occasione della "Festa dei Nonni", è prevista un'apertura straordinaria del 39esimo Piano Belvedere di Palazzo Lombardia. Si legge su ilgiorno.it
Festa dei nonni, ingresso gratuito nei musei con i nipoti - Il prossimo mercoledì 2 ottobre, in occasione della Festa dei nonni, i siti archeologici di Aosta, i castelli, i musei e le sedi espositive di proprietà regionale riserveranno l'ingresso gratuito per ... ansa.it scrive