Per la crisi della moda arriva l' intelligenza artificiale che prevede il futuro
Il 2025 della moda italiana si racconta attraverso due narrazioni parallele: da un lato, l’eleganza senza tempo delle passerelle, che continuano a sedurre il mondo con lo stile inconfondibile del Made in Italy; dall’altro, una realtà industriale messa a dura prova da cali di fatturato, perdita. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: crisi - moda
Terza corsi dell'A1, sicurezza e crisi della moda: i sindaci del Valdarno nell'incontro con le categorie economiche e produttive
Economia Firenze: non si arresta la crisi della moda, regge il turismo
Crisi della moda artigiana in Piemonte: “Un’intera filiera a rischio”
Dietro le luci della Fashion Week, la realtà è ben diversa: vendite giù del 5% a luglio e del 3,9% ad agosto 2025. La crisi del settore moda, da congiunturale, rischia di diventare strutturale. A lanciare l’allarme è Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda It - facebook.com Vai su Facebook
Il film di Demna per Gucci. Parabola della crisi della moda. Cast di premi Oscar e parata per il cortometraggio di Spike Jonze e Halina Reijn presentato ieri sera a Milano. Il nuovo ceo De Meo molto a proprio agio. Un po’ l’ultima chiamata. Di @FGiacomotti - X Vai su X
Per la crisi della moda, arriva l'intelligenza artificiale che prevede il futuro - Il 2025 della moda italiana si racconta attraverso due narrazioni parallele: da un lato, l’eleganza senza tempo delle passerelle, che continuano a sedurre il mondo con lo stile inconfondibile del Made ... Lo riporta today.it
Crisi della moda, arriva a Venezia il format d'incontri a sostegno del settore - 500 aziende e 100mila occupati, per fare sistema a sostegno del settore moda. rainews.it scrive