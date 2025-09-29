Per il grande giorno la cantante e il producer hanno scelto entrambi l' eleganza intramontabile di Ralph Lauren

U n matrimonio da favola a Santa Barbara per Selena Gomez e Benny Blanco. Dopo un anno d’amore e il fidanzamento annunciato nel dicembre 2024, la popstar e il producer hanno detto ‘sì’ davanti a 170 invitati in un’atmosfera intima e sofisticata. A dare la notizia è stata la stessa Selena, 33 anni, che su Instagram ha condiviso una serie di scatti dal gusto rétro: polaroid dei momenti migliori capaci di restituire tutta la magia della giornata. Lo stile di Selena Gomez. guarda le foto L’abito da sposa di Selena Gomez: satin e raffinatezza firmata Ralph Lauren. Per il suo grande giorno Selena ha scelto un abito Ralph Lauren disegnato su misura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

