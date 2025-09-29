“Non tocca ai sindacati giudicare la bravura e la competenza di un direttore. Sono animati dalla paura di perdere i privilegi da piccola casta. Del resto sono gli stessi che, prima di mia figlia, hanno contestato Chung Myung-whun come direttore d’orchestra”. Lo spiega alla Stampa Gabriele Venezi, padre di Beatrice, immobiliarista. Polemiche a Venezia mentre lei sta dirigendo Placido Domingo a Bangkok,. Com’è abitudine della sinistra, quando si tratta di attaccare un avversario e una personalità al di fuori della loro sfera di influenza, alcuni media hanno controllato l’albero genealogico, compulsando il curriculum del padre di Beatrice Venezi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

"Per colpire mia figlia hanno detto pure che ero un picchiatore fascista": il papà di Beatrice Venezi contro la casta rossa