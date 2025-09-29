Per colpire mia figlia hanno detto pure che ero un picchiatore fascista | il papà di Beatrice Venezi contro la casta rossa
“Non tocca ai sindacati giudicare la bravura e la competenza di un direttore. Sono animati dalla paura di perdere i privilegi da piccola casta. Del resto sono gli stessi che, prima di mia figlia, hanno contestato Chung Myung-whun come direttore d’orchestra”. Lo spiega alla Stampa Gabriele Venezi, padre di Beatrice, immobiliarista. Polemiche a Venezia mentre lei sta dirigendo Placido Domingo a Bangkok,. Com’è abitudine della sinistra, quando si tratta di attaccare un avversario e una personalità al di fuori della loro sfera di influenza, alcuni media hanno controllato l’albero genealogico, compulsando il curriculum del padre di Beatrice Venezi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: colpire - figlia
Illinois, padre spara per colpire avvoltoio e uccide accidentalmente la figlia 14enne Emma
ArezzoTv. . Uccisa dall'ex genero a colpi di zappa. Oggi in aula la figlia e il marito. - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Sgarbi attacca la figlia Evelina, lei confessa: "Scredita me e mia madre Barbara. Io voglio solo proteggere la sua salute" - Parla Barbara Hary, la madre di Evelina, che finalmente ha deciso di esprimersi per tutelare sua figlia e ... affaritaliani.it scrive
«Mia figlia di 13 anni stretta al collo da un genitore fuori da scuola» - In ospedale lei e un’amica schiaffeggiata dallo stesso genitore. Da ecodibergamo.it