Per CheanGoGreen sicurezza al vertice
La sicurezza, prima di tutto. Questo è uno dei motti principali di CheanGoGreen, fortemente coinvolta sui temi legati alla sicurezza sul lavoro, offrendo le adeguate misure indipendentemente dall’azienda, dal settore e dalle sue dimensioni. Chean è in prima linea con un personale costantemente formato e aggiornato, attenta al tema anche nel proprio interno con l’uso di consulenti esterni specializzati in materia. Chean può vantare un personale e un parco mezzi di primo ordine, con oltre 30 figure specializzate (tra cui operatori, tecnici e personale amministrativo) e strumenti d’opera di proprietà in continuo aumento, all’avanguardia e in linea con gli standard europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cheangogreen - sicurezza
