Firenze, 29 settembre 2025 – Andare in pensione è sempre più complicato. Oggi, secondo la campagna del patronato Inas Cisl, esistono “57+3 modi” per lasciare il lavoro. “Abbiamo contato 57 possibilità ordinarie e altre tre rivolte a chi ha requisiti specifici – spiega Marco Manfredini, responsabile regionale Inas Cisl Toscana –. Tra pensione anticipata, Opzione Donna, Ape sociale o percorsi per invalidità, il sistema è diventato un labirinto in cui è difficile orientarsi senza una consulenza”. Le principali vie di uscita restano la pensione anticipata, che si raggiunge con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, più tre mesi di “finestra”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pensioni, le nuove strade: riscatto laurea agevolato e Tfr trasformato in rendita