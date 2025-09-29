Pensava fosse un’afta poi la diagnosi atroce | cosa aveva alla lingua
A trent’anni, con un lavoro impegnativo e un recente trasloco sulle spalle, pensava che quel dolore persistente sulla lingua fosse solo una conseguenza dello stress: un’afta, nulla di più. Ma con il passare delle settimane il fastidio non diminuiva, anzi peggiorava, fino a trasformarsi in un ostacolo per parlare e mangiare. Una piccola ferita che non guariva, un campanello d’allarme che sembrava chiedere ascolto. Una rara malattia scoperta in farmacia. La svolta è arrivata per caso, grazie a una visita in farmacia. Un farmacista le ha fatto notare che ulcere e piccole lesioni in bocca dovrebbero scomparire entro tre settimane, e che se non lo fanno occorre consultare uno specialista. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: pensava - fosse
È stato un falso allarme, sospese le ricerche del sub che si pensava fosse scomparso in mare
Chi è Brooks Nader, la nuova presunta fidanzata di Alcaraz (il mese scorso si pensava fosse il nuovo amore di Sinner)
La portavoce della Flotilla ha detto che “è una missione politica” (con legami con Hamas e ong islamiste), per questo non lasciano gli aiuti a Cipro come chiesto dal Quirinale. È una presa in giro a chi pensava fosse un’iniziativa umanitaria e ha fatto anche don - X Vai su X
A 37 anni Elisa pensava che il biondo dei suoi sogni fosse irrealizzabile.” Per anni le avevano detto che i suoi capelli erano troppo caldi, ferrosi, ingestibili. Colpi di sole, degradé, schiariture… nessuno riusciva a darle il biondo che desiderava: solo capelli rovi - facebook.com Vai su Facebook
Tumore alla lingua ma pensava fosse “un'afta”, la diagnosi e l'operazione. «Ora dovrò imparare a parlare di nuovo» - Grace Brand, 30 anni, aveva pensato che si trattasse solo di un'afta, causata dallo stress dovuto a un trasloco ... Secondo msn.com