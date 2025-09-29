Pensava fosse un’afta poi la diagnosi atroce | cosa aveva alla lingua

A trent’anni, con un lavoro impegnativo e un recente trasloco sulle spalle, pensava che quel dolore persistente sulla lingua fosse solo una conseguenza dello stress: un’afta, nulla di più. Ma con il passare delle settimane il fastidio non diminuiva, anzi peggiorava, fino a trasformarsi in un ostacolo per parlare e mangiare. Una piccola ferita che non guariva, un campanello d’allarme che sembrava chiedere ascolto. Una rara malattia scoperta in farmacia. La svolta è arrivata per caso, grazie a una visita in farmacia. Un farmacista le ha fatto notare che ulcere e piccole lesioni in bocca dovrebbero scomparire entro tre settimane, e che se non lo fanno occorre consultare uno specialista. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Tumore alla lingua ma pensava fosse "un'afta", la diagnosi e l'operazione. «Ora dovrò imparare a parlare di nuovo» - Grace Brand, 30 anni, aveva pensato che si trattasse solo di un'afta, causata dallo stress dovuto a un trasloco ...

