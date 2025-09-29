Pellegrino testa d' oro | la sua doppietta regala la prima vittoria al Parma

Prima, sofferta, vittoria per il Parma di Carlos Cuesta. Primi, sudati, tre punti in questa Serie A con una prova tutta cuore e grinta. I crociati dimostrano di saper soffrire e, alla fine, esultano. Il timbro su questa notte magica lo mette Mateo Pellegrino: doppietta, seconda, al Torino. Con un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Pellegrino, testa e cuore del Parma

Parma-Torino 2-1 | Pellegrino testa d'oro: doppietta

pellegrino testa d oroParma-Torino 2-1: Pellegrino segna una doppietta e regala i tre punti a Cuesta - Doppietta dell'attaccante di Valencia, su rigore e colpo di testa. Segnala corriere.it

