Pellegrino sblocca il Parma doppietta e 2-1 al Torino | Baroni cade ancora

Dopo il ricco programma del weekend ecco le ultime due sfide di questa quinta giornata di Serie A, in un monday night importante per le squadre in campo. In attesa di Genoa-Lazio, a gioire per primo è il Parma, che ottiene la prima vittoria del suo campionato e muove una classifica che cominciava già a farsi pericolosa. Un 2-1 su un Torino propositivo ma punito sulle disattenzioni, ed ora Baroni vede decisamente nero, in un campionato che rischia di essere, nella migliore delle ipotesi, ancora una volta nell’anonimato. Il protagonista in casa crociata è come sempre Mateo Pellegrino. Granata che partono bene e mantengono il pallino del gioco, affacciandosi spesso nell’area di un Parma molto remissivo e timido. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

