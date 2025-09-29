Pellegrino Parmense perde il controllo della moto e cade sull' asfalto | grave in ospedale
È caduto sull'asfalto mentre stava percorrendo la strada provinciale tra Bardi e Salsomaggiore Terme nel pomeriggio di domenica 28 settembre, verso le ore 17. L'incidente è avvenuto all'altezza di Pellegrino Parmense. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 che, dopo aver prestato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: pellegrino - parmense
Soccorsa una donna nel comune di Pellegrino Parmense sul sentiero in discesa dal monte Santa Cristina. La donna, 66enne parmense, era partita in gruppo dall'abitato di Careno per compiere il giro ad anello sul monte Santa Cristina, quando, lungo la disce - facebook.com Vai su Facebook