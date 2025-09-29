Pellegrini sblocca il Parma doppietta e 2-1 al Torino | Baroni cade ancora

Sololaroma.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ricco programma del weekend ecco le ultime due sfide di questa quinta giornata di Serie A, in un monday night importante per le squadre in campo. In attesa di Genoa-Lazio, a gioire per primo è il Parma, che ottiene la prima vittoria del suo campionato e muove una classifica che cominciava già a farsi pericolosa. Un 2-1 su un Torino propositivo ma punito sulle disattenzioni, ed ora Baroni vede decisamente nero, in un campionato che rischia di essere, nella migliore delle ipotesi, ancora una volta nell’anonimato. Il protagonista in casa crociata è come sempre Mateo Pellegrino. Granata che partono bene e mantengono il pallino del gioco, affacciandosi spesso nell’area di un Parma molto remissivo e timido. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

pellegrini sblocca il parma doppietta e 2 1 al torino baroni cade ancora

© Sololaroma.it - Pellegrini sblocca il Parma, doppietta e 2-1 al Torino: Baroni cade ancora

In questa notizia si parla di: pellegrini - sblocca

Lazio-Roma 0-1, Pellegrini sblocca il derby al 38? e si commuove

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pellegrini sblocca il derby di Roma, che errore per Dia sottoporta

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pellegrini sblocca il derby di Roma, Lazio in 10

pellegrini sblocca parma doppiettaTorino ko a Parma, la perla di Ngonge non basta: doppietta di super Pellegrino - L'attaccante argentino realizza i primi due gol in campionato, regala la prima vittoria a Cuesta e condanna i granata di Baroni ... Scrive tuttosport.com

pellegrini sblocca parma doppiettaParma-Torino 2-1, la doppietta di Pellegrino regala il primo successo stagionale ai ducali - Gli uomini di Cuesta stendono i granata grazie al loro attaccante argentino. Secondo sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pellegrini Sblocca Parma Doppietta