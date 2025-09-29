Pellegrini sblocca il Parma doppietta e 2-1 al Torino | Baroni cade ancora
Dopo il ricco programma del weekend ecco le ultime due sfide di questa quinta giornata di Serie A, in un monday night importante per le squadre in campo. In attesa di Genoa-Lazio, a gioire per primo è il Parma, che ottiene la prima vittoria del suo campionato e muove una classifica che cominciava già a farsi pericolosa. Un 2-1 su un Torino propositivo ma punito sulle disattenzioni, ed ora Baroni vede decisamente nero, in un campionato che rischia di essere, nella migliore delle ipotesi, ancora una volta nell’anonimato. Il protagonista in casa crociata è come sempre Mateo Pellegrino. Granata che partono bene e mantengono il pallino del gioco, affacciandosi spesso nell’area di un Parma molto remissivo e timido. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Lazio-Roma 0-1, Pellegrini sblocca il derby al 38? e si commuove
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pellegrini sblocca il derby di Roma, che errore per Dia sottoporta
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pellegrini sblocca il derby di Roma, Lazio in 10
Torino ko a Parma, la perla di Ngonge non basta: doppietta di super Pellegrino - L'attaccante argentino realizza i primi due gol in campionato, regala la prima vittoria a Cuesta e condanna i granata di Baroni ... Scrive tuttosport.com
Parma-Torino 2-1, la doppietta di Pellegrino regala il primo successo stagionale ai ducali - Gli uomini di Cuesta stendono i granata grazie al loro attaccante argentino. Secondo sport.quotidiano.net