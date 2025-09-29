Pellegatti | Allegri ha sistemato certi problemi Modric ha chiesto scusa a Leao Ecco perché

Il giornalista Carlo Pellegatti, a TMW Radio, ha parlato anche di Milan-Napoli e in particolare di un aneddoto su Modric e Leao. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Allegri ha sistemato certi problemi. Modric ha chiesto scusa a Leao”. Ecco perché

In questa notizia si parla di: pellegatti - allegri

Milan, Pellegatti incalza: “Non iniziamo a dire che ci siamo. Ad Allegri servono …”

Milan, Pellegatti: “Allegri non si accontenta. Su Vlahovic e Jashari…”

Milan, Pellegatti: “Vlahovic non è la prima scelta. Ho sentito Allegri e …”

Il commento di Carlo #Pellegatti Il #Milan di #Allegri è risorto con classe, cuore e fame — e lo ha fatto davanti al suo pubblico. Quanto ho apprezzato quelle parole: «Avevo/v avevamo tanta voglia di una serata così…» — ogni frase piena di passione, ogni im - X Vai su X

Allegri Milan La perplessità di Pellegatti - facebook.com Vai su Facebook

Pellegatti lancia il Milan e nella sfida tra i due ex Juve: «Allegri può fare la stagione del Napoli dell’anno scorso. Conte? Sarà preoccupato» - Pellegatti lancia il Milan e nella sfida tra i due ex Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista sulla sfida Le ambizioni Scudetto del Milan sono un tema caldo e a gettare benzina sul fuoco dell’ent ... Segnala juventusnews24.com

Pellegatti rivela: "Galliani al Milan? Ecco qual è il giorno decisivo" - Le ultime rivelazioni del giornalista rossonero: Galliani, l’ex Monza, resta suggestione; Allegri detta due mosse; attesa la scelta della Curva Sud. Secondo monza-news.it