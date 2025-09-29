Pelle opaca e spenta? L’essenza riparatrice da provare esiste e funziona Ed è quasi a metà prezzo

L’autunno ha fatto ufficialmente ritorno ormai da una settimana, e se da un lato il calendario ha messo fine alla lunga e calda estate che ci ha accompagnato fino a poco fa, anche la nostra pelle ci dona dei segnali inequivocabili di questo cambio di stagione, apparendo meno elastica e con tutti i segnali tipici di una pelle opaca e spenta. Il motivo? In primis le variazioni di temperatura a cui siamo soggetti e che colpiscono in particolar modo le zone del corpo più esposte, come il viso. Ma ecco che la soluzione per mantenere la cute idratata, luminosa e dal colorito sano c’è ed è ora scontata su Amazon, un’essenza viso di VT Cosmetic che p un vero e proprio boost di luminosità e di bellezza per la pelle opaca e spenta. 🔗 Leggi su Dilei.it

