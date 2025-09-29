Peeping Tom - L' occhio che uccide al cinema in 4K | ecco il trailer del cult movie di Michael Powell

Comingsoon.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al cinema dal 6 ottobre grazie alla Cineteca di Bologna nella versione restaurata in 4K il morboso e perverso horror di Michael Powell, straordinaria riflessione sull'immagine e sul cinema. Ecco il nuovo trailer di Peeping Tom - L'occhio che uccide. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

peeping tom l occhio che uccide al cinema in 4k ecco il trailer del cult movie di michael powell

© Comingsoon.it - Peeping Tom - L'occhio che uccide al cinema in 4K: ecco il trailer del cult movie di Michael Powell

In questa notizia si parla di: peeping - occhio

peeping tom occhio uccidePeeping Tom - L'Occhio che Uccide - L'Occhio che Uccide trama cast recensione scheda del film di Michael Powell con Carl Boehm, Moira Shearer, Anna Massey, Maxine Audley, Brenda Bruce, Shirley Anne Field, Esmond Knig trail ... Da comingsoon.it

Peeping Tom - L'occhio che uccide, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Anna Massey, Karlheinz Böhm, Moira Shearer, Maxine Audley. Scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Peeping Tom Occhio Uccide