Pedone e cane investiti sulla regionale 71 a Cortona morti entrambi

CORTONA – Dramma a Terontola nella serata di oggi (29 settembre). Un pedone di 60 anni è stato investito insieme al suo cane all’incrocio fra la regionale 71 e via dele Fosse Ardeatine. Subito attivati i soccorsi della Asl Toscana Sud Est ma non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento di auto medica, Misericordia di Cortona e carabinieri. Entrambi sono deceduti sul colpo. Ora si cerca di capire l’esatta dinamica dell’incidente. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Tragedia a Terontola: pedone e cane investiti, entrambi deceduti

