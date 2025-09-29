Pedinamenti e minacce all' ex compagna | 43enne casertano arrestato per stalking

Un 43enne originario della provincia di Caserta è stato arrestato dai carabinieri a Sestu, in provincia di Cagliari, per stalking nei confronti dell’ex compagna. L’uomo è finito agli arresti domiciliari.Il provvedimento del gip di Cagliari, riferiscono i colleghi di CagliariToday, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: pedinamenti - minacce

Taxi e Ncc, la "casta coi privilegi" e gli "abusivi travestiti": a Torino è in corso una guerra con pedinamenti e minacce, ma nessuno vuole fermarla

Maltrattamenti alla ex, minacce e pedinamenti con il gps nascosto nell'auto

Pedinamenti e minacce a una ragazza: bracccialetto elettronico per uno stalker 23enne

Roncoferraro, minaccia l’ex moglie di morte: 64enne arrestato dai Carabinieri Roncoferraro: una donna di 51 anni denuncia l’ex marito per pedinamenti e minacce di morte. I Carabinieri arrestano un 64enne in flagranza di reato, ora ai domiciliari. Indagini pr - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia e pedina l'ex compagna: scatta il codice rosso a Sestu - Avrebbe minacciato e pedinato l'ex compagna: con questa accusa è stato arrestato all’alba di oggi dai Carabinieri della Stazione di Sestu un 43enne, originario della provincia di Caserta, disoc ... Secondo youtg.net

Minacciava e pedinava l’ex compagna: arrestato - Minacce, pedinamenti e intrusioni continue nella vita dell’ex compagna, costretta a cambiare abitudini e a vivere in uno stato di ansia per la propria sicurezza. Lo riporta linkoristano.it