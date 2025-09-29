Pedicure fai da te | cura in casa

Donnemagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la pedicure fai da te sono necessari prodotti come maschere e scrub che esfoliano la pelle. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

pedicure fai da te cura in casa

© Donnemagazine.it - Pedicure fai da te: cura in casa

In questa notizia si parla di: pedicure - cura

Pedicure fai da te, a prova di sandali per fine anno - Una pedicure homemade può rivelarsi una coccola beauty ideale per combattere gonfiore e stanchezza, prima e dopo i tacchi alti. Scrive iodonna.it

Pedicure perfetta a casa: come prendersi cura dei piedi in estate - Sandali, ciabatte e giornate scalze al mare o in piscina rendono inevitabile esporli, ma allo stesso tempo li ... Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pedicure Fai Cura Casa