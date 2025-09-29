Pecoraro Scanio | Auguri a Napoli per i suoi 2.500 anni
Milano, 29 set. (askanews) - "Rivolgo i miei più sentiti auguri alla città di Napoli per i suoi duemilacinquecento anni di storia e il Brindisi organizzato oggi.Una bellissima iniziativa che celebra il rilancio del ruolo di Napoli come grande capitale del Mediterraneo: città dell'accoglienza, della cultura e di un turismo che deve essere sempre più sostenibile". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura intervenuto a Brindisi sulla Msc world Europa. "Napoli è una città straordinaria - prosegue Pecoraro Scanio - custode di patrimoni mondiali riconosciuti dall'UNESCO, dal centro storico all'arte del pizzaiuolo napoletano, fino alla dieta mediterranea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pecoraro - scanio
Pecoraro Scanio: La pizza unisce e valorizza l'agricoltura identitaria
Emergenza incendi, Pecoraro Scanio: "Il Governo fermi gli incendiari"
Pecoraro Scanio: Sicilia sia leader transizione con rinnovabili e Ai
Alfonso Pecoraro Scanio - facebook.com Vai su Facebook
Pecoraro Scanio: "Per Napoli subito turismo sostenibile" - "Il turismo sostenibile è una delle sfide centrali della transizione ecologica e digitale anche in questo settore - Secondo affaritaliani.it
Pecoraro Scanio contro sversamento a Posillipo: tutelare Golfo Napoli - "Il Golfo di Napoli è una meraviglia che va protetta dagli inquinamenti e dal degrado. Lo riporta quotidiano.net