Pecoraro Scanio | Auguri a Napoli per i suoi 2.500 anni

Milano, 29 set. (askanews) - "Rivolgo i miei più sentiti auguri alla città di Napoli per i suoi duemilacinquecento anni di storia e il Brindisi organizzato oggi.Una bellissima iniziativa che celebra il rilancio del ruolo di Napoli come grande capitale del Mediterraneo: città dell'accoglienza, della cultura e di un turismo che deve essere sempre più sostenibile". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura intervenuto a Brindisi sulla Msc world Europa. "Napoli è una città straordinaria - prosegue Pecoraro Scanio - custode di patrimoni mondiali riconosciuti dall'UNESCO, dal centro storico all'arte del pizzaiuolo napoletano, fino alla dieta mediterranea.

