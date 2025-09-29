Pechino Express 2026 coppie in gara team e destinazione
Pechino Express 2026 è pronto a tornare e, come sempre, a farci viaggiare senza muoverci dal divano. Il reality targato Sky riprende la prima serata con nuove coppie, tappe da sogno e un percorso tutto da scoprire. Tra paesaggi mozzafiato, colpi di scena e sfide impossibili, Costantino della Gherardesca guiderà un’avventura da non perdere. Tante le novità: una rotta inedita e nuovi inviati che questa volta si fanno in tre, accompagnando concorrenti e spettatori in un viaggio ancora più imprevedibile. “Pechino Express 2026”, i concorrenti. Zaino in spalla, cartina alla mano, gambe pronte: l’attesa per l’arrivo di Pechino Express 2026 sta per finire. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: pechino - express
Chanel Totti e Filippo Laurini: La Nuova Coppia di Pechino Express 2023
Isola dei Famosi, ex giovane naufraga rivela: "Mi piacerebbe fare Pechino Express con lei"
La prima coppia di Pechino Express 2026 è stata scelta a furor di popolo
Chanel Totti debutta in tv: sarà concorrente a Pechino Express 2026 https://ift.tt/0Y4ZOEa - X Vai su X
Sta per iniziare una nuova straordinaria avventura! Pechino Express su Sky insieme a Francesco Paolantoni!!! Abbiamo bisogno di tutto il vostro incoraggiamento! #PechinoExpress #sky #staytuned - facebook.com Vai su Facebook
Chi sono le prime 5 coppie di “Pechino Express 2026” (no, non ci sarà Sonia Bruganelli) - Svelati i nomi dei primi concorrenti della prossima edizione, che si svolgerà nel Sol Levante. Scrive iodonna.it
Chanel Totti a Pechino Express: svelate le prime coppie ufficiali - Novità in vista di Pechino Express 2026: Chanel Totti è tra le concorrenti del cast e farà coppia con Filippo Laurino. Come scrive donnaglamour.it