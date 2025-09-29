Pechino Express 2026 è pronto a tornare e, come sempre, a farci viaggiare senza muoverci dal divano. Il reality targato Sky riprende la prima serata con nuove coppie, tappe da sogno e un percorso tutto da scoprire. Tra paesaggi mozzafiato, colpi di scena e sfide impossibili, Costantino della Gherardesca guiderà un’avventura da non perdere. Tante le novità: una rotta inedita e nuovi inviati che questa volta si fanno in tre, accompagnando concorrenti e spettatori in un viaggio ancora più imprevedibile. “Pechino Express 2026”, i concorrenti. Zaino in spalla, cartina alla mano, gambe pronte: l’attesa per l’arrivo di Pechino Express 2026 sta per finire. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express 2026, coppie in gara, team e destinazione