Peacemaker | la terza stagione riceve un importante aggiornamento da James Gunn

Cinefilos.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

James Gunn fornisce un importante aggiornamento sulla possibilità che ci sia una terza stagione di Peacemaker dopo il colpo di scena più incredibile della serie. L’episodio 6 della seconda stagione si conclude rivelando che la dimensione alternativa in cui si trovano Christopher Smith ( John Cena ) e gli altri personaggi principali è Earth-X, dove i nazisti governano il mondo. In questa dimensione, Leota Adebayo ( Danielle Brooks ) viene inseguita mentre cammina per una strada di periferia perché è una persona di colore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: peacemaker - terza

peacemaker terza stagione riceveJames Gunn parla del futuro di Peacemaker e aggiorna su The Authority - Dopo la messa in onda su HBO/Max dell’episodio che ha fatto da ponte tra Peacemaker e il prossimo film Man of Tomorrow, il regista e sceneggiatore James Gunn ha fornito al sito Deadline alcuni ... Scrive lospaziobianco.it

peacemaker terza stagione ricevePeacemaker, 3 villain che vogliamo vedere nella terza stagione - La seconda stagione di Peacemaker è in corso: in attesa di un possibile rinnovo, quali villain potrebbero apparire dai fumetti in live- Lo riporta serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Peacemaker Terza Stagione Riceve