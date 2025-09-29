Peacemaker | Fortnite rimuove l' emoticon Peaceful Hips perché rievoca un immaginario nazista
Epic Games ha annunciato che l'emoticon basata sui titoli di testa della seconda stagione di Peacemaker è stata rimossa dal gioco perché evocherebbe immagini naziste. La danza di John Cena nei titoli di Peacemaker 2 è stata censurata su Fortnite perché evocherebbe un immaginario nazista. I fan più attenti hanno notato che i titoli di testa della serie accennano ai passi di danza di John Cena. Tuttavia, questo si è rivelato un problema per Fortnite e per l'emoticon 'Peaceful Hips' (Anca Pacifica), aggiunta al gioco all'inizio di questo mese. "Disattiveremo l'emote 'Peaceful Hips' in Fortnite per indagare sulle intenzioni creative del nostro partner in questa emote collaborativa", ha scritto Epic Games sui social media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: peacemaker - fortnite
Fortnite ha deciso di disattivare l'emote di danza di #Peacemaker dopo che alcuni hanno ipotizzato possa rappresentare una svastica (in riferimento alla rivelazione sull'universo parallelo governato da nazisti nell'episodio 2x06): «Stiamo indagando sulle inten - facebook.com Vai su Facebook
L'emote del set di Peacemaker verrà presto rimossa e i giocatori che l'hanno acquistata verranno rimborsati - X Vai su X
Fortnite rimuove l'emoji della danza a seguito dell'ultimo episodio di Peacemaker - Attenzione a un enorme spoiler, se non avete ancora visto l'ultimo episodio di Peacemaker, probabilmente non dovreste continuare. Da gamereactor.it