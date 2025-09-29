Peacemaker | Fortnite rimuove l' emoticon Peaceful Hips perché rievoca un immaginario nazista

Epic Games ha annunciato che l'emoticon basata sui titoli di testa della seconda stagione di Peacemaker è stata rimossa dal gioco perché evocherebbe immagini naziste. La danza di John Cena nei titoli di Peacemaker 2 è stata censurata su Fortnite perché evocherebbe un immaginario nazista. I fan più attenti hanno notato che i titoli di testa della serie accennano ai passi di danza di John Cena. Tuttavia, questo si è rivelato un problema per Fortnite e per l'emoticon 'Peaceful Hips' (Anca Pacifica), aggiunta al gioco all'inizio di questo mese. "Disattiveremo l'emote 'Peaceful Hips' in Fortnite per indagare sulle intenzioni creative del nostro partner in questa emote collaborativa", ha scritto Epic Games sui social media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Fortnite rimuove l'emoji della danza a seguito dell'ultimo episodio di Peacemaker - Attenzione a un enorme spoiler, se non avete ancora visto l'ultimo episodio di Peacemaker, probabilmente non dovreste continuare. Da gamereactor.it

