Pd Marche Ricci | ho accettato la chiamata che tante persone

"I marchigiani hanno scelto la continuità, mi sembra che il dato sia abbastanza chiaro. Sapevamo che era una battaglia complicatissima, io ho accettato con grande spirito di servizio la chiamata che tante persone – dal partito alla coalizione – mi hanno fatto. Mi sono messo a disposizione di questo progetto, pur sapendo che la strada.

