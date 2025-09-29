Pd Marche Ricci | ho accettato la chiamata che tante persone

Imolaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I marchigiani hanno scelto la continuità, mi sembra che il dato sia abbastanza chiaro. Sapevamo che era una battaglia complicatissima, io ho accettato con grande spirito di servizio la chiamata che tante persone – dal partito alla coalizione – mi hanno fatto. Mi sono messo a disposizione di questo progetto, pur sapendo che la strada. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

pd marche ricci ho accettato la chiamata che tante persone

© Imolaoggi.it - Pd Marche, Ricci: “ho accettato la chiamata che tante persone”

In questa notizia si parla di: marche - ricci

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..."

L’indagine su Ricci a due mesi dal voto nelle Marche, cosa succede ora

pd marche ricci hoElezioni regionali Marche, risultati in diretta: Ricci: 'Ho chiamato Acquaroli per congratularmi' - "Francesco Acquaroli (centrodestra) è rieletto presidente delle Marche". Scrive ansa.it

pd marche ricci hoRegionali Marche, i risultati in diretta: Acquaroli in vantaggio su Ricci. Il Pd primo partito, affluenza in calo - Secondo la prima proiezione di Swg per il Tg La7 (copertura campione 6%), Francesco Acquaroli è avanti col 52% dei voti nelle Marche contro il 45% di Matteo Ricci. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Marche Ricci Ho