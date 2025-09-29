PD Campania De Luca segretario senza rivali | il verdetto delle schede bianche

Non c’è stata gara, perché non c’era nessuno con cui gareggiare. Piero De Luca è diventato segretario regionale del Partito Democratico in Campania così come si diventa l’unico passeggero di un treno che parte comunque, anche se il vagone resta semivuoto. L’investitura era prevista, l’atto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Pd, svolta dopo 3 anni: Piero De Luca è il nuovo segretario - Bisogna attendere oggi per capire l'affluenza perché il risultato era noto sin dalla vigilia: Piero De Luca, unico candidato, è il nuovo segretario regionale del Pd. Come scrive ilmattino.it

