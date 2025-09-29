PCUAE v6.10 è Qui | Scopri Tutte le Novità per le Tue Console Retro!

La scena dei modding per le console retro è in continua evoluzione, e PCUAE (Project Carousel USB Anniversary Edition) si conferma come uno dei progetti più dinamici e completi. Dopo l’ultimo rilascio, la versione v6.1.0 porta con sé una serie di migliorie sostanziali, nuove funzionalità e importanti correzioni. Se possiedi un THEC64, THEVIC20, THEA500 Mini, THE400 Mini, Atari 26007800 Plus, Atari Gamestation Pro o The Spectrum, questo aggiornamento è fatto per te. Scopriamolo insieme! Cos’è PCUAE? In poche parole, PCUAE è un mod potente che trasforma le tue console mini retro, abilitando funzionalità inedite. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net