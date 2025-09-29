Pazuzu torna in futurama 13 ecco cosa significa

Jumptheshark.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il ritorno di pazuzu in futurama: un personaggio iconico riemerge. Dal suo debutto nel 1999, Futurama si è affermato come uno dei cartoni animati più apprezzati nel panorama dell’animazione adulta. Dopo quasi dieci anni di assenza, la serie ha fatto il suo ritorno nel 2023 con una stagione che ha mantenuto elevati standard qualitativi, confermando la sua posizione tra le produzioni più innovative e divertenti del settore. La prosecuzione delle stagioni successive ha consolidato ulteriormente questa tendenza, dimostrando come Futurama continui a innovare pur rispettando i suoi personaggi più amati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

