Un comportamento che “mi ha fatto sentire umiliato e discriminato. Una cosa del genere non mi era mai capitata in passato, in alcun settore, tanto meno me lo sarei aspettato da un camice bianco che dovrebbe eccellere in delicatezza ed empatia con la gente”. È lo sfogo di Enzo Speranzini Anelli che ha raccontato al quotidiano Il Messaggero quanto accaduto all’ospedale di Pescara, dove una dottoressa, compilando un referto al computer al termine di una visita nel reparto di malattie infettive, “ha pronunciato ad alta voce la frase ‘specifico paziente omosex'”. “La dottoressa aveva un atteggiamento molto distaccato che, già all’inizio, non ha messo a mio agio me né mio marito che mi accompagnava” racconta Enzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Paziente omosex sul referto", la denuncia di un 61enne. La replica dell'Asl: "Documento riservato, nessuna violazione"