Paziente omosex sul referto la denuncia di un 61enne La replica dell’Asl | Documento riservato nessuna violazione
Un comportamento che “mi ha fatto sentire umiliato e discriminato. Una cosa del genere non mi era mai capitata in passato, in alcun settore, tanto meno me lo sarei aspettato da un camice bianco che dovrebbe eccellere in delicatezza ed empatia con la gente”. È lo sfogo di Enzo Speranzini Anelli che ha raccontato al quotidiano Il Messaggero quanto accaduto all’ospedale di Pescara, dove una dottoressa, compilando un referto al computer al termine di una visita nel reparto di malattie infettive, “ha pronunciato ad alta voce la frase ‘specifico paziente omosex'”. “La dottoressa aveva un atteggiamento molto distaccato che, già all’inizio, non ha messo a mio agio me né mio marito che mi accompagnava” racconta Enzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: paziente - omosex
Su referto dell'ospedale legge "paziente omosex". Il racconto di un 61enne di Pescara: "Mi sento umiliato"
Sul referto medico c'è scritto "paziente omosex", la denuncia: "Mi sento umiliato"
«Specifico paziente omosex», la dottoressa ad alta voce ai colleghi davanti al 61enne in cura. Lui la travolge di insulti e scrive alla Asl
"Paziente omosex" sul referto a Pescara, bufera social ma la Asl chiarisce: "Paziente aveva autorizzato" #pescara #29settembre - X Vai su X
La denuncia: «In ospedale etichettato come paziente omosex». E pubblica su Fb il referto medico - Lo ha specificato bene, dopo il nome e l’età, un medico dell’ospedale di Pescara in un referto stilato dopo aver visitato un ... Come scrive ilmessaggero.it
«Paziente omosex», polemica per un referto dell’ospedale di Pescara ma l’Asl si difende - Polemiche per un referto rilasciato a un uomo di 61 anni all'ospedale di Pescara con su scritto «paziente omosex». Scrive msn.com