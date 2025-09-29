Paziente omosex sul referto a Pescara bufera social ma la Asl chiarisce | Paziente aveva autorizzato

La denuncia sui social di un 61enne ha acceso il caso. L’ospedale replica: nessuna violazione di privacy, la dicitura è stata inserita con consenso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Paziente omosex" sul referto a Pescara, bufera social ma la Asl chiarisce: "Paziente aveva autorizzato"

In questa notizia si parla di: paziente - omosex

Su referto dell'ospedale legge "paziente omosex". Il racconto di un 61enne di Pescara: "Mi sento umiliato"

Sul referto medico c'è scritto "paziente omosex", la denuncia: "Mi sento umiliato"

«Specifico paziente omosex», la dottoressa ad alta voce ai colleghi davanti al 61enne in cura. Lui la travolge di insulti e scrive alla Asl

Pescara, “paziente omosex” sul referto medico: "Mi hanno umiliato" - X Vai su X

"Paziente omosex" sul referto a Pescara, bufera social ma la Asl chiarisce: "Paziente aveva autorizzato" - Ha destato scalpore il caso avvenuto a Pescara, dove un paziente di 61 anni ha raccontato sui social di aver trovato la dicitura "paziente omosex" in un referto medico rilasciato dall'ospedale. Secondo msn.com

Su referto 'paziente omosex': 'umiliato', Asl,nessuna violazione - Si è sentito così il 61enne pescarese Enzo Speranzini Anelli che su Facebook ha raccontato la sua esperienza all'ospedale di Pescara dove "una dottoressa, compilando un referto al computer al termine ... Lo riporta ansa.it