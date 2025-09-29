Paziente omosex su referto denuncia di un 61enne Asl | Era documento riservato

(Adnkronos) – Un paziente di 61 anni ha raccontato sui social di aver trovato la dicitura "paziente omosex" in un referto medico, rilasciato dall'ospedale di Pescara."Mi sono sentito umiliato, non mi sarei mai aspettato di leggere un simile riferimento in un documento medico" ha detto. Un fatto – continua – che "mi ha fatto sentire .

“Paziente omosex sul referto”, la denuncia di un 61enne. La replica dell’Asl: “Documento riservato, nessuna violazione” - Il caso del paziente che ha denunciato la dicitura "paziente omosex" sul referto medico all'ospedale di Pescara. Secondo ilfattoquotidiano.it

