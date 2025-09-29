Paziente omosex polemica per un referto dell’ospedale di Pescara ma l’Asl si difende

Lettera43.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 61 anni ha raccontato sui social di aver trovato una dicitura sul proprio orientamento sessuale su un referto medico rilasciato dall’ospedale di Pescara. Sul documento, infatti, si legge: « Paziente omosex ». Nel raccontarlo, il 61enne ha spiegato di essersi sentito «umiliato», esprimendo il proprio disagio. Immediate le polemiche e le accuse di discriminazione all’azienda ospedaliera. Ma come riportato da  TgCom24, l’Asl di Pescara si è immediatamente difesa. In un comunicato ufficiale ha spiegato che non ci sarebbe stata alcuna violazione della privacy e che l’annotazione sarebbe stata inclusa nel referto con il consenso esplicito del paziente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

paziente omosex polemica per un referto dell8217ospedale di pescara ma l8217asl si difende

© Lettera43.it - «Paziente omosex», polemica per un referto dell’ospedale di Pescara ma l’Asl si difende

In questa notizia si parla di: paziente - omosex

Su referto dell'ospedale legge "paziente omosex". Il racconto di un 61enne di Pescara: "Mi sento umiliato"

Sul referto medico c'è scritto "paziente omosex", la denuncia: "Mi sento umiliato"

«Specifico paziente omosex», la dottoressa ad alta voce ai colleghi davanti al 61enne in cura. Lui la travolge di insulti e scrive alla Asl

paziente omosex polemica referto"Paziente omosex" sul referto a Pescara, bufera social ma la Asl chiarisce: "Lui aveva autorizzato" - Ha destato scalpore il caso avvenuto a Pescara, dove un paziente di 61 anni ha raccontato sui social di aver trovato la dicitura "paziente omosex" in un referto medico rilasciato dall'ospedale. msn.com scrive

paziente omosex polemica refertoPescara, paziente schedato come omosessuale in ospedale: “Mi hanno umiliato” - A Pescara, durante una visita al reparto malattie infettive, Enzo Speranzini Anelli, 61 anni, è stato indicato in un referto con la dicitura “specifico ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Paziente Omosex Polemica Referto