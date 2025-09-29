Paziente omosex polemica per un referto dell’ospedale di Pescara ma l’Asl si difende
Un uomo di 61 anni ha raccontato sui social di aver trovato una dicitura sul proprio orientamento sessuale su un referto medico rilasciato dall’ospedale di Pescara. Sul documento, infatti, si legge: « Paziente omosex ». Nel raccontarlo, il 61enne ha spiegato di essersi sentito «umiliato», esprimendo il proprio disagio. Immediate le polemiche e le accuse di discriminazione all’azienda ospedaliera. Ma come riportato da TgCom24, l’Asl di Pescara si è immediatamente difesa. In un comunicato ufficiale ha spiegato che non ci sarebbe stata alcuna violazione della privacy e che l’annotazione sarebbe stata inclusa nel referto con il consenso esplicito del paziente. 🔗 Leggi su Lettera43.it
