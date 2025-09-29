Pausa caffè dedicata all’Alzheimer Incontri per familiari e badanti

"Pausa caffè Alzheimer e dintorni", 14 incontri di due ore fino a maggio per caregiver, badanti e familiari. Si comincia l’8 ottobre a Cascina Tre fontanili, a Vimodrone dalle 17 alle 19. "Offriamo uno spazio di formazione, condivisione e sostegno su un problema che tocca da vicino moltissime persone", spiega il sindaco Dario Veneroni. Ci saranno esperti e momenti di relax per tutti. "Perché la malattia mette a dura prova chi se occupa e avere una realtà di riferimento è essenziale per andare avanti - aggiunge il primo cittadino -. L’iniziativa servirà anche a fare il punto sui progetti promossi dalla comunità e sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

