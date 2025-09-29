Paura sul Monte Zermula | 12enne in panico sulla ferrata salvato dall’elicottero
Attimi di tensione sopra Pontebba: un’escursione di fine settembre si è trasformata in un momento di grande paura sul Monte Zermula. Un ragazzino di 12 anni, impegnato insieme al padre e ad altri due compagni nella salita lungo la via ferrata del versante Nord, è stato colto da panico e forte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
