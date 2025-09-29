Paura in via San Leonardo 50enne picchiato nella notte | è grave al Maggiore

Si trova ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute l'uomo di 50 anni, picchiato da alcuni sconosciuti, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre mentre si trovava in via San Leonardo a Parma. L'allarme è scattato alcuni minuti dopo l'una di notte e sul posto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

