Paura in via San Leonardo 50enne inseguito e preso a bottigliate | è grave al Maggiore
Si trova ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute l'uomo di 50 anni, inseguito e preso a bottigliate da alcuni sconosciuti, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre mentre si trovava in tra via San Leonardo e via Silva a Parma, nella zona del supermercato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: paura - leonardo
Leonardo Fabbri rivela: “Avevo paura di farmi male seriamente, ma la mano sta bene”
Caso dati rubati, si difende Leonardo Maria Del Vecchio: “Ho avuto paura, sono stato truffato”
Paura in via San Leonardo, 50enne picchiato nella notte: è grave al Maggiore
Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Bolzano, tra via Leonardo da Vinci e via Goethe per un giovane che ha dato in escandescenze al termine di un violento litigio con qualcuno. Con la schiena insanguinata e a torso nudo il giovane si è messo a co - facebook.com Vai su Facebook
Paura in via San Mamolo, un’auto sfonda la vetrina di “Champagne”: danni per 20mila euro - Poco prima delle 10,30 un’auto impazzita ha sfondato la vetrina della sartoria “Champagne”, all’altezza del civico 53/a, ... Segnala bologna.repubblica.it