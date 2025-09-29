Paura in un supermercato a Rosignano due uomini armati di coltello litigano tra i reparti | fermati e denunciati

Livornotoday.it | 29 set 2025

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti all'interno di un supermercato di Rosignano dove due cittadini di 48 e 56 anni di origine nordafricana armati di coltello, in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol, hanno iniziato a litigare. Una volta riportata la calma entrambi sono. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

