Paul Thomas Anderson rivela di aver contribuito alla riscrittura di due noti film

Paul Thomas Anderson ha rivelato di aver lavorato segretamente alla riscrittura di due importanti sceneggiature cinematografiche. Noto per opere come Il filo nascosto e Licorice Pizza, l’acclamato regista ha appena portato nelle sale il suo ultimo film, Una battaglia dopo l’altra ( qui la nostra recensione ). Durante la campagna stampa per il film, Anderson ha però rivelato che i suoi crediti come sceneggiatore sono più vari di quanto il pubblico pensi. Come riportato da SlashFilm, durante una recente intervista con Dazed, Anderson ha rivelato di aver lavorato alla sceneggiatura di Napoleon di Ridley Scott e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

