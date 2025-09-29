Paul Bettany afferma che Vision Quest riguarda il trauma intergenerazionale… padri e figli

Paul Bettany afferma che Vision Questriguarda il trauma intergenerazionale. padri e figli” Paul Bettany riprenderà il ruolo del Sintezoide protagonista nella prossima serie Disney+ Vision  Quest della Marvel Television, e l’attore ha parlato della serie durante un’apparizione al Los Angeles Comic Con, rivelando forse un po’ più di quanto si aspettasse. “Riguarda il trauma intergenerazionale. padri e figli, la negazione del dolore, la negazione della propria verità e il venire a patti con chi e cosa si è”, ha anticipato Bettany. Sebbene questo si riferisca quasi certamente al ritorno di Ultron ( James Spader ), che tecnicamente è il “padre” di Visione, il trauma intergenerazionale sembrerebbe suggerire che anche il figlio di Visione sarà coinvolto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

