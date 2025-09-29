Pattuglia controlla l’auto di uno sbandato all’interno una bicicletta da 5mila euro

La polizia locale di Bollate ha recuperato e restituito a un ignaro proprietario una bici da corsa del valore di circa 5mila euro. È successo l’altro giorno. Il ritrovamento è avvenuto durante un normale controllo del territorio da parte di una pattuglia che ha notato una macchina in evidente stato di abbandono. Si è avvicinata per un controllo, all’interno c’era un uomo di 48 anni, senza fissa dimora, già noto per precedenti contro il patrimonio. Ad insospettire gli agenti è stata la presenza nell’auto di una bici da corsa di pregio, incompatibile con la situazione dell’uomo e alla richiesta di spiegazioni l’uomo ha risposto in modo confuso e contraddittorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

