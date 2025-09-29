Patti chiari per imprese forti il roadshow si è chiuso a Milano

Da giugno a settembre l’iniziativa ha toccato sei città. Negli incontri, le imprese interessate hanno avuto l’occasione di approfondire vantaggi e modalità applicative della cooperative compliance. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

"Patti chiari, per #imprese forti": si è chiuso oggi a #Milano il ciclo di eventi su #adempimento #collaborativo organizzato da #AgenziaEntrate, @mef_gov e @confindustria. In #Lombardia più di 4.300 aziende potenzialmente interessate Comunicato stampa - X Vai su X

Patti chiari per imprese forti: il regime dell’adempimento collaborativo. Lunedì 29 settembre, dalle 09:30, farà tappa anche in Lombardia il roadshow promosso da Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate. Confindustria Lombardia, in collaborazione con il M - facebook.com Vai su Facebook

“Adempimento collaborativo”: come funziona e chi ne trae beneficio - L’obiettivo è promuovere un nuovo modello di cooperazione trasparente e preventiva – tra fisco e contribuenti – individuando in anticipo le potenziali ... Secondo repubblica.it

Adempimento collaborativo: un incontro in Confindustria Brescia - Lunedì 29 settembre dalle 10, l’evento "Patti chiari per imprese forti: il regime dell’adempimento collaborativo" con la partecipazione, tra gli altri, di Maurizio Leo, vice ministro dell’Economia e d ... Riporta quibrescia.it