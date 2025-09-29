Passeggiata guidata e spettacolo circense | pomeriggio tra storia e natura al Castello di Agazzano

Domenica 19 ottobre dalle ore 14,30 ad Agazzano una passeggiata semplice, adatta a bambini e adulti, per scoprire, accompagnati da una guida naturalistica, il giardino del Castello Anguissola Scotti Gonzaga e la natura circostante. Arrivo con rinfresco e intrattenimento circense a cura di TaDam. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: passeggiata - guidata

Visita guidata: "Tra le bellezze di Padova: passeggiata serale nel cuore della città"

“I gaginiani tra Quattrocento e Cinquecento nella città di Gangi”: la passeggiata guidata

Sotto lo sguardo del Gattopardo: passeggiata guidata serale nella villa del principe

DOMENICA 12 OTTOBRE ALLE ORE 10: PASSEGGIATA GUIDATA ALLA SCOPERTA DEI GRANDI PERSONAGGI DELLA STORIA DEL VALDARNO All'interno delle attività relative al Bando Cultura (PNRR - Fascia 1) domenica 12 ottobre alle 10 si s - facebook.com Vai su Facebook

Carnevale all'insegna dell'arte circense con due spettacoli itineranti - No, come il Carnevale che arriverà domenica nelle piazze e nelle vie del centro, dalle 10 alle 20, e avrà come tema l'arte circense. ilgazzettino.it scrive

Giubileo Spettacolo Popolare: vivere la fede nella quotidianità circense - Si avvicina il Giubileo delle Bande Musicali e dello spettacolo popolare che coinvolge anche il mondo “viaggiante” come il Circo e il Luna park. Riporta agensir.it