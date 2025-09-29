Pasquale Pistorio chi è stato e cosa ha fatto l’ingegnere visionario di St morto a 89 anni

Ilgiorno.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agrate Brianza – Non è stato solo il paladino della microelettronica italiana ed europea, ma anche un visionario in campo ambientale e sempre attento ai giovani dei Paesi in via di sviluppo. Gli affari e la lunga carriera in azienda non gli hanno impedito di dedicarsi alle cause che gli sono state più a cuore per tutta la vita. E con il suo lavoro ha portato il nome di Agrate nel mondo. Pasquale Pistorio, padre di St, si è spento nei giorni scorsi a 89 anni, e la città non può che essere grata all’erede di Virgilio Florian i, fondatore di Teletta, e di Adriano Olivetti, azionista di Sgs, una delle costole dalle quali per sua intuizione è nata St, il colosso del chip, come lo conosciamo oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pasquale pistorio chi 232 stato e cosa ha fatto l8217ingegnere visionario di st morto a 89 anni

© Ilgiorno.it - Pasquale Pistorio, chi è stato e cosa ha fatto l’ingegnere visionario di St morto a 89 anni

In questa notizia si parla di: pasquale - pistorio

La scomparsa di Pasquale Pistorio, Trantino: "Ha impresso a Catania e alla Sicilia un segno indelebile"

Morto Pasquale Pistorio, fu presidente di Telecom: il suo legame con la Puglia

Morto Pasquale Pistorio, l'ingegnere visionario siciliano che portò la Stm tra le aziende leader della microelettronica nel mondo

pasquale pistorio 232 statoPasquale Pistorio, chi &#232; stato e cosa ha fatto l’ingegnere visionario di St morto a 89 anni - Gli affari e la lunga carriera in azienda non gli hanno impedito di dedicarsi alle cause che gli sono state più a cuore per tutta la vita. Secondo ilgiorno.it

pasquale pistorio 232 statoPasquale Pistorio e il modello di sviluppo insuperato - Per dire quanto Pasquale Pistorio fosse avanti agli altri, centometrista e gigante in mezzo a lumache e pigmei, il pensiero - lasicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pasquale Pistorio 232 Stato