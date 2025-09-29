Partono i lavori del gruppo Porto della Camera di commercio | un comparto economico da 2 miliardi di euro
Dopo la recente nomina avvenuta in luglio da parte della Giunta camerale, si è insediato lunedì il “Gruppo Porto” della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. L’obiettivo della Camera di commercio è quello di valorizzare il settore Marittimo che, per le due province, costituisce un segmento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Camera di Commercio: al via i lavori del “Gruppo Porto” - Dopo la recente nomina avvenuta in luglio da parte della Giunta camerale, si è insediato lunedì 29 settembre il “Gruppo Porto” della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. Riporta ravennawebtv.it
