Partono i lavori del gruppo Porto della Camera di commercio | un comparto economico da 2 miliardi di euro

Dopo la recente nomina avvenuta in luglio da parte della Giunta camerale, si è insediato lunedì il “Gruppo Porto” della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. L’obiettivo della Camera di commercio è quello di valorizzare il settore Marittimo che, per le due province, costituisce un segmento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

