Partito Democratico condannato Salvatore Sasà Gallo | favori in cambio di voti e peculato

Quattro anni e quattro mesi di carcere. Termina con un colpo di scena il processo di primo grado, con rito abbreviato, a Salvatore Gallo, 84 anni, storico nome del Partito Democratico torinese. Il giudice del tribunale di Torino Antonio Serra Cassano oggi, 29 settembre 2025, lo condanna a una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

