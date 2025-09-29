Partiti i lavori del secondo stralcio del nuovo viale Ceccarini il cantiere si snoda fino a viale Dante

Riminitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Riccione che guarda al futuro si rimette in moto dal suo salotto più elegante. Sono partiti ufficialmente lunedì (29 settembre), con l'ingresso del cantiere, i lavori per il secondo stralcio (lotto 1b) di riqualificazione di viale Ceccarini, che interessa l'importante segmento compreso tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: partiti - lavori

Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza

Viale Mazzini, partiti i lavori. Primo giorno col senso unico. Gli esercenti: "Noi in difficoltà"

Bottegone si rinnova: partiti i lavori per il nuovo padiglione sportivo al Martin Luther King

partiti lavori secondo stralcioRiccione, il nuovo viale Ceccarini prende forma: Bosco Filare e valorizzazione dei pini - Sono partiti questa mattina, lunedì 29 settembre, i lavori per la riqualificazione del secondo stralcio di Viale Ceccarini di Riccione (da viale Milano a ... chiamamicitta.it scrive

partiti lavori secondo stralcioViale Ceccarini, Da lunedì riparte il cantiere tra le vie Milano e Gramsci - Pochi giorni e viale Ceccarini tornerà a trasformarsi in un cantiere: il secondo stralcio, da viale Milano all'intersezione dei lavori partirà lunedì 29 settembre. Come scrive newsrimini.it

Cerca Video su questo argomento: Partiti Lavori Secondo Stralcio