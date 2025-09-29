"Nel calcio esistono anche le vittorie ‘sporche, e stasera è stata una di queste". Andrea Sottil esordisce così nel dopo gara quando si siede nella sala stampa del Braglia, poi analizza la prestazione dei suoi: "Pur non avendo fatto uno dei migliori primi tempi di questo inizio stagione, anche per merito del Pescara, non è che abbiamo subito tanto, non siamo stati brillanti come al solito e un po’ in ritardo sul pressing. Poi al primo tiro che ci hanno fatto abbiamo subito gol, anche a causa di una deviazione sul tiro di Olzer. In più, tre ammonizioni subite in 11 minuti piuttosto discutibili, senza voler fare polemiche, ci hanno condizionato perchè hanno colpito due difensori su tre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Partita sporca, vittoria della maturità"