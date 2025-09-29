Partita complessa il gruppo è stato bravo | Giocato alla pari ora serve solo lavorare

Aveva chiesto concentrazione e attenzione su ogni dettaglio alla vigilia e non si può dire che non sia stato accontentato. Agenore Maurizi commenta in maniera composta la vittoria di Castelfidardo, ma si percepisce la sua soddisfazione nell’aver portato a casa una partita sporca: "Oggi siamo stati bravi soprattutto sotto l’aspetto mentale, abbiamo reagito molto bene dopo il rigore subito. Abbiamo portato a casa una partita molto complessa, perché siamo ancora in fase di rodaggio, ma mi è piaciuto molto come si è comportato il gruppo. Avevamo davanti un avversario che non merita la classifica che ha, quindi complimenti a loro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

