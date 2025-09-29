Partecipata raccolta firme a Catania per legge contro doppio incarico tra Ordini sanitari e sindacati di categoria
Si è svolta ieri, 29 settembre 2025, in Piazza Stesicoro a Catania, una partecipata raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre l’incompatibilità tra incarichi sindacali di categoria e cariche negli Ordini delle professioni sanitarie.Lo slogan della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: partecipata - raccolta
Novità sulla raccolta rifiuti a Cortina d’Ampezzo Dal 1° ottobre 2025 il servizio di raccolta dei rifiuti sarà gestito da Bellunum S.r.l., società pubblica partecipata dai Comuni della provincia di Belluno. Che cosa cambia? • Resta il sistema porta a porta, ma con nu - facebook.com Vai su Facebook
Catania Piazza Stesicoro: Raccolta firme per la proposta di legge su incompatibilità Ordini sanitari e Sindacati di categoria. - Domani, domenica 28 settembre, in Piazza Stesicoro a Catania, dalle ore 10:00, l’Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura (ANAFePC) dà il via alla raccolta firme a sostegno ... Scrive comunicati-stampa.com
Catania, torna il voto online per la “democrazia partecipata”: tutte le proposte - Le idee, dal costo massimo di 200mila euro, possono essere votate con Spid o Cie, ma anche fisicamente a Palazzo degli Elefanti ... Segnala lasicilia.it