Parma-Torino primo successo per Cuesta | granata in crisi

Il lunedì di Serie A si è aperto con il posticipo delle 18:00 della 5^ giornata tra Parma e Torino. Il Parma di Cuesta ha ospitato al Tardini un Torino ancora in cerca di continuità, reduce dal successo contro il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia e dalla brutta batosta casalinga – 0 a 3 – contro l’Atalanta in campionato. Nonostante il recupero del lungodegente Zapata, in questo avvio di stagione della formazione di Baroni il dato che più di tutti ha fatto preoccupare i tifosi granata è sicuramente quello realizzativo: un solo gol nelle prime 4 partite di Serie A. Situazione analoga, per il momento, anche per gli Emiliani, con una sola rete segnata ma, a differenza del Toro, ancora a secco di vittorie in campionato. 🔗 Leggi su Sportface.it