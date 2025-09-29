Parma-Torino primo successo per Cuesta | granata in crisi
Il lunedì di Serie A si è aperto con il posticipo delle 18:00 della 5^ giornata tra Parma e Torino. Il Parma di Cuesta ha ospitato al Tardini un Torino ancora in cerca di continuità, reduce dal successo contro il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia e dalla brutta batosta casalinga – 0 a 3 – contro l’Atalanta in campionato. Nonostante il recupero del lungodegente Zapata, in questo avvio di stagione della formazione di Baroni il dato che più di tutti ha fatto preoccupare i tifosi granata è sicuramente quello realizzativo: un solo gol nelle prime 4 partite di Serie A. Situazione analoga, per il momento, anche per gli Emiliani, con una sola rete segnata ma, a differenza del Toro, ancora a secco di vittorie in campionato. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: parma - torino
Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Parma-Torino: sono imbattuti negli ultimi cinque confronti
Serie A, Parma-Torino 2-1: doppietta di Pellegrino, i ducali battono i granata e li scavalcano Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quinta-giornata-2025-tutte-le-partite-high - facebook.com Vai su Facebook
#Parma-#Torino, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Parma-Torino 2-1, la doppietta di Pellegrino regala il primo successo stagionale ai ducali - Gli uomini di Cuesta stendono i granata grazie al loro attaccante argentino. Scrive sport.quotidiano.net
Torino ko a Parma, la perla di Ngonge non basta: doppietta di super Pellegrino - L'attaccante argentino realizza i primi due gol in campionato, regala la prima vittoria a Cuesta e condanna i granata di Baroni ... Segnala tuttosport.com